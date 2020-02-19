Пенсионер из Тольятти осужден на два года колонии за ДТП, в котором погибли мотоциклист и его пассажир

Комсомольским районным судом Тольятти с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело в отношении 78-летнего жителя Тольятти, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Судебным следствием установлено, что в апреле 2019 г. при выезде на проезжаю часть ул. Железнодорожной через бордюр с последующим изменением направления движения подсудимый не уступил дорогу мотоциклу. Пенсионер совершил столкновение с мотоциклом, в результате чего водитель мотоцикла и его пассажир погибли.

Изучение личности подсудимого показало, что ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет почетные звания и государственные награды за многолетний добросовестный труд. Вины в совершенном преступлении подсудимый не признал.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.