В Самаре стали чаще интересоваться удаленной работой

В Самаре количество поисковых запросов, связанных с удаленной работой, по итогам 2019 года выросло на 20% по сравнению с показателями 2018 года. Это выяснили аналитики Авито Работы. Количество соответствующих вакансий при этом увеличилось на 7%, а резюме - почти на 9%. Средняя зарплата, которую запрашивают соискатели, составила почти 28 тыс. рублей, в то время как работодатели предлагают около 49 тыс. рублей.

В Самаре объявления с возможностью удаленной работы стали популярнее за год как среди работодателей (+7,1% вакансий по сравнению с 2018 годом), так и среди соискателей (+8,6% резюме). При этом средняя зарплата в вакансиях уменьшилась на 3,4%, а в резюме выросла на 19,9%. Соискатели претендуют в среднем на значительно более низкую зарплату (около 28 тыс. рублей), чем готовы предложить работодатели (чуть более 49 тыс. рублей).

В целом по России объявления, связанные с удаленной работой, стали популярнее за год среди работодателей на 9,3% (вакансии), а среди соискателей - на 21,7% (резюме).

"Динамика количества резюме и вакансий с возможностью удаленной работы свидетельствует о том, что укрепляется тренд на рациональный подход к жизни, - поясняет Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работа. - Работникам не хочется тратить время и деньги на дорогу, а работодатели таким образом уменьшают расходы на аренду и решают кадровые вопросы благодаря сотрудникам из других регионов. По числу вакансий лидируют такие сферы, как продажи, работа для студентов (без опыта работы) и транспорт. По числу резюме лидируют такие сферы, как бухгалтерия, IT и маркетинг".

По числу поисковых запросов, связанных с удаленной работой, лидируют Москва (8% от общего количества запросов по стране) и Санкт-Петербург (5%)2: жители со всей страны ищут работу в компаниях, расположенных в крупных городах. Кроме столичных мегаполисов, чаще всего такую работу искали в Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде (по 2% от всероссийского показателя). На остальные крупнейшие города, которые рассматривались в рамках исследования, пришлось 16% поисковых запросов.

Среди крупнейших городов страны, которые рассматривались в рамках исследования, самые высокие средние зарплаты предлагают работодатели Волгограда (почти 54 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (почти 51 тыс.) и Ростова-на-Дону (чуть меньше 50 тыс. рублей).

Самая заметная положительная динамика числа вакансий с возможностью удаленной работы за год при этом зарегистрирована в Тюмени (почти на 42%), Омске (на 34%) и Тольятти (на 27%).

А вот среди соискателей дороже всего оценивают себя претенденты на удаленную работу из Тольятти (около 40 тыс. рублей), Иркутска (немного меньше 35 тыс. рублей) и Ульяновска (чуть менее 33 тыс. рублей). Во всех этих городах цифры в резюме значительно выросли за год. Эта тенденция характерна для всех крупнейших городов, которые приняли участие в исследовании, кроме столицы: лишь в Москве соискатели снизили свои требования на 0,5%.

При этом дешевле всего работодателям обойдутся сотрудники в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону: соискатели в обоих городах запрашивают за удаленную работу в среднем 22,6 тыс. рублей.