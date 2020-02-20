В Тольятти разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

В Тольятти правоохранители разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло 19 февраля, в 23:40. Неизвестный автомобилист, предположительно, на белой Lada Granta, в районе дома № 29 по ул. Самарской сбил 50-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. Водитель уехал с места аварии, не оказав помощь пострадавшей.

В итоге "скорая" доставила ее в больницу.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно об этом ДТП или личности правонарушителя, обращаться по телефонам в Тольятти 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, или в любом регионе России по тел. 020 (102 с мобильного).