Баскетбольным матчем с участием энергетиков ССК отметила 15-летие работы в регионе

С 18 по 20 февраля в Самаре проходила 26-я выставка-форум "Энергетика", на которой АО "Самарская сетевая компания" представила интерактивный проект, посвященный 15-летию работы в регионе.

Стенд ССК традиционно отличался оригинальностью и привлекал внимание участников и посетителей выставки. Он представлял собой импровизированную баскетбольную площадку, на которой любой желающий мог побросать мяч в корзину. При каждом точном попадании на электронном игровом поле поочередно зажигалась фигурка одного из игроков — энергетиков Самарской области. В таком образе командной игры была представлена система электроснабжения региона, в которой участники, действуя согласованно и профессионально, обеспечивают потребителей надежным и бесперебойным электроснабжением. И одним из ключевых игроков на этом поле вот уже 15 лет является ССК.

Открыла игру заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская, а также представители энергокомпаний региона. Действовали они слаженно и уверенно, как и в повседневной работе: один подает, второй подхватывает, третий ловким движением отправляет мяч в корзину. А выигрывает — потребитель. И в этом немалая заслуга Самарской сетевой компании.

"ССК начинала свою работу с обслуживания электросетевого хозяйства в районах области. 15 лет назад сети в селах и райцентрах находились в ветхом состоянии, были устаревшими физически и морально. Мы проделали большую работу, и на сегодняшний день модернизировали значительную часть линий и подстанций. Потребители забыли, что такое постоянные перебои в электроснабжении, — рассказал технический директор АО "ССК" Алексей Кучканов. — Компания реализовала много масштабных, социально значимых проектов совместно с правительством Самарской области: мы подключали к электроснабжению инфраструктуру Чемпионата мира по футболу 2018 года, Всероссийский Сабантуй в прошлом году, здание Фабрики-кухни, где будет расположен самарский филиал Третьяковской галереи и многое другое. Сейчас ССК ведет строительство подстанции 110 кВ, которая будет обеспечивать электроснабжением жилой микрорайон Южный город. И в будущем мы готовы решать все задачи, которые ставит перед нами регион".

За 15 лет, что ССК обеспечивает электроэнергией жителей, организации и предприятия в 27 муниципальных районах и 6 городских округах, компания приобрела статус регионального оператора Самарской области по электроснабжению.