В регионе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

В четверг, 20 февраля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает "Приволжское УГМС".

Теплее всего в этот день было в Сызрани. Столбик термометра показал +5,9 градусов, что превысило показатель 1955 г. на 2,3 градуса. В Новодевичьем также побит температурный рекорд 65-летней давности — +5,3 градуса, это на 2,5 градуса выше, чем в 1955 году.

В Самаре было на 3,5 градуса теплее, чем в 2014 г. — +5,5 градусов. Рекорд по теплу также побит в АГЛОСЕ (+4,8), Безенчуке (+4,2), Серноводске (+3,6), Кинель-Черкассах (+3,4), Большой Глушице (+3,2), Челно-Вершинах (+2,9) и Клявлино (+2,8).