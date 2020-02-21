Мобильное приложение "ВСК страхование" теперь автоматически распознает документы клиентов

В мобильном приложении "ВСК страхование" теперь доступно распознавание удостоверяющих документов. Новая функция позволяет сократить время ввода данных о страхователе и водителях при заполнении профиля в личном кабинете и оформлении новых полисов каско.

Для сканирования достаточно просто навести камеру телефона на документ, и все необходимые данные будут автоматически распознаны и внесены в поля формы приложения "ВСК страхование". Для удобства клиентов идентификационная информация сохраняется в личном профиле.

Обновленная версия мобильного приложения "ВСК страхование" с функцией распознавания данных паспорта РФ и водительских удостоверений доступна для смартфонов на платформах iOS и Android.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совершенствовать наши дистанционные сервисы. Для большего удобства пользователей наше приложение было дополнено новым функционалом, который существенно облегчит ввод информации и сократит затраченное клиентом на это время", — отметила заместитель генерального директора, руководитель блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК, Ольга Сорокина.

Мобильное приложение "ВСК страхование" стало единственным российским дистанционным сервисом, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer. А также удостоилось премии "Время инноваций — 2018" в номинации "Сервисное решение года".