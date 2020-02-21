16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Модельная библиотека в селе Обшаровка стала культурным центром В Агропарке "Самара" 23 февраля будет работать полевая кухня Выбрать проекты благоустройства Самары можно будет в 40 пунктах голосования В Самаре инкассатор требует миллион с клиники из-за того, что стал инвалидом Общественники не смогли оспорить приказ о "мусорных" нормативах в апелляции

Общество

Модельная библиотека в селе Обшаровка стала культурным центром

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 20 февраля, в модельной библиотеке села Обшаровка Приволжского района прошел молодежный фестиваль "Библиотека - территория без границ".

Создание модельной библиотеки в селе стало возможным благодаря участию района в национальном проекте "Культура", реализуемом по поручению президента страны Владимира Путина. В Самарской области реализация напроекта проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Госсовета по направлению "Культура".

"В рамках урочной и внеурочной деятельности наши дети вместе с педагогами приходят в эту обновленную современную модельную библиотеку, посещают залы, проводят экскурсии, проводят интеллектуальные конкурсы, марафоны, викторины. И детям, и педагогам очень нравится. У наших детей возрос интерес к чтению, и, в частности, к живой книге", - рассказал директор школы №1 с. Обшаровка Сергей Усачев.

После модернизации полностью изменилось внутреннее пространство библиотеки: созданы четыре креативные зоны. Фестиваль "Библиотека - территория без границ" проходил во всех четырех одновременно.

В зоне "Читай-город" состоялся "Творческий ералаш": обзор книг с дополненной реальностью, игровые состязания на сенсорном терминале, постановка кукольного театра, песочные зарисовки, интерактивные развивающие игры. В "Библио-IQ" прошел виртуальный интеллектуальный телемост Обшаровка - Приволжье "По ту сторону экрана", в "Книжном лабиринте" провели квест-бук "Угадай, найди и прочитай" (по книге Ивана Бунина "Легкое дыхание").

В "Пространстве для креативных идей" устроили фото-зону, шахматный турнир, решение кроссвордов, а также провели презентации двух молодежных социальных добровольческих проектов участников второго районного гражданского форума творческих проектов и планирование их дальнейшего воплощения в жизнь на территории села Обшаровка.

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта в Самарской области открылось девять модельных библиотек в шести муниципалитетах. В текущем году к открытию готовят еще три в Богатовском районе и в Новокуйбышевске.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1