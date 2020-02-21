Модельная библиотека в селе Обшаровка стала культурным центром

В четверг, 20 февраля, в модельной библиотеке села Обшаровка Приволжского района прошел молодежный фестиваль "Библиотека - территория без границ".

Создание модельной библиотеки в селе стало возможным благодаря участию района в национальном проекте "Культура", реализуемом по поручению президента страны Владимира Путина. В Самарской области реализация напроекта проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Госсовета по направлению "Культура".

"В рамках урочной и внеурочной деятельности наши дети вместе с педагогами приходят в эту обновленную современную модельную библиотеку, посещают залы, проводят экскурсии, проводят интеллектуальные конкурсы, марафоны, викторины. И детям, и педагогам очень нравится. У наших детей возрос интерес к чтению, и, в частности, к живой книге", - рассказал директор школы №1 с. Обшаровка Сергей Усачев.

После модернизации полностью изменилось внутреннее пространство библиотеки: созданы четыре креативные зоны. Фестиваль "Библиотека - территория без границ" проходил во всех четырех одновременно.

В зоне "Читай-город" состоялся "Творческий ералаш": обзор книг с дополненной реальностью, игровые состязания на сенсорном терминале, постановка кукольного театра, песочные зарисовки, интерактивные развивающие игры. В "Библио-IQ" прошел виртуальный интеллектуальный телемост Обшаровка - Приволжье "По ту сторону экрана", в "Книжном лабиринте" провели квест-бук "Угадай, найди и прочитай" (по книге Ивана Бунина "Легкое дыхание").

В "Пространстве для креативных идей" устроили фото-зону, шахматный турнир, решение кроссвордов, а также провели презентации двух молодежных социальных добровольческих проектов участников второго районного гражданского форума творческих проектов и планирование их дальнейшего воплощения в жизнь на территории села Обшаровка.

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта в Самарской области открылось девять модельных библиотек в шести муниципалитетах. В текущем году к открытию готовят еще три в Богатовском районе и в Новокуйбышевске.