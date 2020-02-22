Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи

Ко Дню защитника Отечества 23 февраля СК "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие" выяснили, как клиенты-мужчины страхуют свою жизнь и инвестируют накопления. Чаще всего покупают полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), чтобы в случае форс-мажора их близкие не остались без денег.
Мужчины в полтора раза чаще женщин покупают в СК "Росгосстрах Жизнь" полисы НСЖ (58,6% покупателей таких полисов — представители сильного пола). По программам накопительного страхования жизни мужчины чаще всего страхуются от безработицы, внезапной смерти и инвалидности. Таким образом они защищают своих близких от форс-мажоров, в результате которых те могут остаться без средств к существованию.
А вот инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ) оказались популярнее у женщин (клиенток-женщин по ним 63,2%). Мужчины покупают ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" в полтора раза реже женщин, зато средний чек по этим продуктам у них вдвое выше: 922 тыс. рублей против 471 тыс. рублей*.
Самые популярные стратегии ИСЖ у мужчин — "Электромобили" (в портфель входят компании-лидеры мирового производства электромобилей), "Лидеры сектора" (и "Лидеры сектора 2.0", включают акции международных компаний, занимающих ведущие позиции в различных секторах экономики), "Мировая экономика" (привязана к крупнейшим мировым индексам) и "Глобальная безопасность" (инвестиции в бумаги самых заметных игроков в области цифровой безопасности).
Всего в СК "Росгосстрах Жизнь" застраховано на 4% больше мужчин, чем женщин.
Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" продается через розничную сеть банка "Открытие".
*статистика по всему портфелю СК "Росгосстрах Жизнь", включая PB
ООО СК "Росгосстрах Жизнь" — дочерняя компания ПАО СК "Росгосстрах", входящая в группу банка "Открытие", акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru
ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.