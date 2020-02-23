В Самарской области ожидается сильный ветер

В воскресенье, 23 февраля, в Самарской области вновь объявлен желтый уровень опасности. По информации "Приволжского УГМС" днем в западных районах ожидается усиление южного ветра, его порывы могут достигать 15-18 м/с. Такая же погода сохранится вечером.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

ГУ МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

— в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;

— держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;

— у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).