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Преступления Происшествия

В Похвистнево задержан житель Бугуруслана с наркотиками

ПОХВИСТНЕВО. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиции Похвистневского района поступила оперативная информация о том, что 30-летний житель Бугуруслана Оренбургской области причастен к незаконному обороту наркотиков на территории района. Мужчина был задержан сотрудниками отделения наркоконтроля в дачном массиве возле одного из спортивных сооружений города Похвистнево.

В присутствии понятых оперуполномоченные полиции провели личный досмотр подозреваемого, в ходе которого он добровольно выдал пакет из полимера, перемотанный изоляционной лентой зеленого цвета.

Внутри пакета находилось порошкообразное вещество. Задержанный пояснил, что данное вещество является наркотическим, он приобрел его через Интернет-магазин для личного использования без цели сбыта. Эта версия в настоящий момент тщательно проверяется стражами порядка.

Изъятое дознаватель направил в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта содержимое пакета является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой свыше 0,8 грамм, что является значительным размером.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России "Похвистневский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.   

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