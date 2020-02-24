При ДТП с тремя машинами на ул. Стара-Загора в Самаре пострадал один человек

В воскресенье, 23 февраля, в 15:10 в Самаре на ул. Стара-Загора произошло ДТП с участием 36-летней женщины-водителя на автомобиле Kia Cerato, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напротив д. 152 "а" по ул. Алма-Атинской она не справилась с рулевым управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий во встречном направлении автомобиль Lada Priora под управлением 26-летнего водителя.

После удара отечественную легковушку отбросило на стоящий справа от нее автомобиль Mitsubishi Outlander, которым управляла 58-летняя женщина.

В результате ДТП телесные повреждения получил: водитель автомобиля Lada Priora. Его доставили в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.