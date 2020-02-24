В Самаре на ул. Обувная произошло ДТП с легковушкой и трактором

В воскресенье, 23 февраля, в Самаре в ДТП попал 36-летний водитель автомобиля Renault Logan, ехавший в 0:50 по ул. Обувная со стороны ул. Народная в сторону ул. Трубная, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в пути он не учел дорожные и метеорологические условия, а так же скорость своего движения, в результате чего столкнулся с колесным трактором "Беларус-82.1" под управлением 38-летнего водителя, который производил дорожные работы.

В результате ДТП телесные повреждения получила 32-летняя пассажирка легковой машины. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.