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ДТП Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-5 под Жигулевском

ЖИГУЛЕВСК. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 февраля, на трассе М-5 у Жигулевска участником ДТП стал 33-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехавший в 18:00 со стороны Сызрани в направлении Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 947 и 948 км трассы он не выбрал безопасную скорость в условиях снегопада, в результате чего автомобиль занесло и он столкнулся со встречной легковушкой ВАЗ-2110 под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель и 65-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2110, которых госпитализировали.

Еще в ДТП пострадали водитель иномарки и два его пассажира: 19-летний парень и 34-летняя женщина. Они тоже были доставлены в больницу, где им назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения учитывать в пути погодные условия.
 

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