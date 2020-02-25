16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области прогнозируются снег и ветер В Самарской области прошли торжества в память защитников Отечества В Самарской области ожидается сильный ветер В регионе сохранится ночной туман и гололедица В Железнодорожном районе Самары благоустроят дворы и очистят наледь

Общество

В Самарской области прогнозируются снег и ветер

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С прохождением через Самарский регион активных фронтальных разделов атлантических циклонов, пройдут осадки смешанного характера с порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха от слабо отрицательных в ночное время до положительных значений в дневные часы, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 25 февраля, облачно с прояснениями. Осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +0... 5 °C.

В среду, 26 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Местами гололедица. 

В четверг, 27 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C.
Местами гололедица.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1