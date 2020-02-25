В Самарской области прогнозируются снег и ветер

С прохождением через Самарский регион активных фронтальных разделов атлантических циклонов, пройдут осадки смешанного характера с порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха от слабо отрицательных в ночное время до положительных значений в дневные часы, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник, 25 февраля, облачно с прояснениями. Осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +0... 5 °C.
В среду, 26 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Местами гололедица.
В четверг, 27 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C.
Местами гололедица.