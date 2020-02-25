В Самарской области прогнозируются снег и ветер

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С прохождением через Самарский регион активных фронтальных разделов атлантических циклонов, пройдут осадки смешанного характера с порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха от слабо отрицательных в ночное время до положительных значений в дневные часы, сообщает Приволжское УГМС.