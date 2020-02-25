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В Елховском районе пострадал водитель перевернувшейся Kia

ЕЛХОВКА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 февраля, в 14:30 в Елховском районе 49-летний мужчина на Kia не выбрал безопасную скорость движения транспортного средства, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, ему была оказана первая медицинская помощь.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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