В Елховском районе пострадал водитель перевернувшейся Kia

В понедельник, 24 февраля, в 14:30 в Елховском районе 49-летний мужчина на Kia не выбрал безопасную скорость движения транспортного средства, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, ему была оказана первая медицинская помощь.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.