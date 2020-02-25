Стала известна программа празднования Масленицы в Самаре

С 24 февраля по 1 марта во всех районах областной столицы пройдут мероприятия, посвященные проводам русской зимы — Масленице, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Центральной площадкой празднования традиционно станет площадь Куйбышева. Основные народные гуляния — пройдут в воскресенье, 1 марта, с 12 до 17 часов.

На центральной сцене выступят региональные творческие коллективы и исполнители: ансамбль песни и танца "Волжские казаки", театр народной песни "Добро", чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков, фольклорные и эстрадные исполнители ("Незабава", "Кузминишна", "Барыня Бэнд", шоу "Фэнтази" и др.). Гостем праздника станет московская музыкальная группа "Белый день".

На малой сцене будет организована концертно-игровая программа для детей. На площадке покажут спектакли областного театра кукол, театра кукол "Лукоморье", кукольного театра "Аленький цветочек".

В центре площади уже установлена арт-конструкция Маслена высотой 9 метров, фигура выполнена в традиционном народном стиле.

В этом году впервые администрация города проводит конкурс "Самарская Маслена — гостья дорогая!" по созданию главного символа Широкой Масленицы. Жители Самары принимают активное участие в творческом состязании, на конкурс прислано несколько десяток заявок. Подробности участия в конкурсе-выставке здесь.

Заявки принимаются до 26 февраля. Лучшие ростовые куклы Маслен украсят площадь Куйбышева во время народных гуляний 1 марта, их авторы получат ценные призы.

С 29 февраля по 1 марта на площади Куйбышева будет работать выставка-ярмарка "Город мастеров". Уже около 140 народных умельцев из Самары, Тольятти, Чапаевска, Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска, Оренбурга, Казани заявили о своем желании принять участие в ярмарке. На выставке отдельный павильон будет наполнен товарами местных производителей под брендом "Сделано в Самаре".

На площади установят фотозоны на масленичную тему, все желающие смогут сделать яркие фотографии в стилизованных русских костюмах, принять участие в мастер-классах по традиционным видам рукоделия.

Не обойдется и без русских народных забав: "бой на подушках", гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, вождение хороводов.

На сцене — "Самовар" пройдут анимационные программы и конкурсы народных песен и частушек. Здесь можно будет увидеть шоу силачей "Витязи", попеть и поплясать вместе с клубом плясовой традиции "Карагод", центром народных традиций "Вежа", фольклорно-этнографическим ансамблем "Традиция".

Изюминкой праздника станет кулинарное шоу Андрея — Блинаря. Известный в России мастер-блинарь будет виртуозно печь блины, угощать ими зрителей, проводить игровые и музыкальные конкурсы. В конкурсах можно участвовать целыми семьями.

Возле усадьбы Деда Мороза будет работать детский городок аттракционов (качели, карусель, арт-объекты) и игровой лабиринт из сена. На три дня с пятницы по воскресенье 28,29 февраля и 1 марта гостям усадьбы предложат встретить весну в компании сказочных персонажей и главного самарского волшебника. График работы усадьбы: 28, 29, февраля, 1 марта: с 12:00 до 20:00, перерыв с 16:00 до 17:00

На площади Куйбышева будет организовано бесплатное угощение гостей праздника блинами и чаем, также состоится большой блинный праздник. Совместно с маркой "Блин-да-Мед" в шатре площадью 65 кв. м. мастера-кулинары будут выпекать блины по разнообразным рецептам.

Праздничные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, пройдут и во всех районах Самары. Всего на масленичной неделе запланированы народные гуляния на 154 площадках — в парках и скверах, во дворах, возле школ и социальных объектов.