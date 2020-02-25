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Музыка Культура

Волжский русский народный хор отправится на гастроли в Сибирь и на Урал

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственный Волжский русский народный хор 27 февраля отправится в гастрольный тур, который продлится до 20 марта.

Волжские песни и танцы в новой программе "Лучшее и новое" сыграют в городах Сибири и Урала.
Для детей коллектив подготовил вокально-хореографический спектакль "Царевна-лягушка".

Коллектив Волжского хора посетит 19 городов, семь из которых впервые увидят выступление коллектива.

"Мы едем прославлять наш край! Мы всегда говорим, что мы - из Самары. Все впечатления, которые мы подарим там зрителям, - это будут в первую очередь впечатления о регионе, уровень региона", - рассказал директор хора Виталий Натаров.

Во время тура артисты встретятся с Уральским, Сибирским и Омским хорами.

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