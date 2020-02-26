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Общество

В Хворостянском районе алиментщица пряталась от приставов в ванной

ХВОРОСТЯНКА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Хворостянского района, которую по постановлению судьи необходимо было доставить в суд, решила скрыться от судебных приставов за дверью в ванную комнату, сообщает УФССП по Самарской области.

Женщина задолжала 150 тыс. руб. на содержание своей несовершеннолетней дочери. По данному факту в отношении нерадивой матери возбудили исполнительное производство и уголовное дело по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Судьей вынесено постановление о принудительном приводе должницы на судебное заседание.

По месту регистрации должницы приставы узнали, что она проживает у своего знакомого. Однако по новому адресу сотрудникам ведомства дверь никто не открыл. Через час при повторной попытке застать гражданку, дверь открыла мать знакомого, которая пояснила, что только пришла с работы и не видела подругу своего сына. Но оказалось, что все это время алиментщица находилась в квартире и пряталась от приставов в ванной.

В результате женщина на судебное заседание доставлена. Однако теперь ей придется не только отбыть наказание за неуплату алиментов, но и оплатить штраф по ст. 17.8 КоАП РФ, наложенные на нее судебными приставами за воспрепятствование.

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