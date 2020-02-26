Под Самарой легковушка врезалась в столб, два человека погибли

Во вторник, 25 февраля, в 18:00, в Волжском районе на трассе Самара — Волгоград произошло ДТП с участием 43-летнего водителя ВАЗ-21074. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, во время снегопада автомобилист нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, выехал на разделительную полосу и врезался в опору путепровода.

Водитель легковушки погиб на месте, его 67-летняя пассажирка скончалась от полученных травм в больнице.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, которые обеспечивали проезд транспорта и устанавливали обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.