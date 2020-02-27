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Общество

Самарцы пожаловались Александру Хинштейну на юридическую компанию "Феникс"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 февраля, в ходе личного приема граждан к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну обратились самарцы, пострадавшие от действий адвоката Светланы Галимовой.

По словам пришедших, все они обращались за услугами в юридическую компанию "Феникс". Адвокат этой фирмы некая Светлана Галимова заключала с гражданами договоры об оказании юридических услуг, но по факту их не оказывала. Стоимость договора при этом составляла от 50 до 500 тыс. рублей.

"После заключения договора и оплаты, трубку Галимова не берет. Она сама звонит и сразу говорит, что ей нужны деньги для оплаты "решения вопроса" в областном суде, в верховном суде, конституционном суде… А туда даже не посылает материалы. Галимова постоянно меняет офисы, доступ к ней закрыт. Команда ее охраняет. Она обманула чернобыльцев — 150 человек!", — пожаловались депутату заявители.

Александр Хинштейн заверил обратившихся, что со своей стороны приложит все усилия для того, чтобы по данным фактам были возбуждены уголовные дела. "Как юрист, я лично усматриваю факт мошенничества в полном объеме. Тем более, что в числе пострадавших оказались члены общественной организации чернобыльцев", — уточнил парламентарий.

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