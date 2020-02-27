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Общество

28 февраля будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 февраля, в связи с проведением матча "Крылья Советов" - "Оренбург" на стадионе "Самара Арена" с 17:30 до 23:30 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.

Также на данном участке с 6:00 до 24:00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.




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