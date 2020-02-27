Незаконные заборы около пруда в с. Воскресенка снесли

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура добилась освобождения доступа к береговой полосе и водоохранной зоне пруда в с. Воскресенка Волжского района.

Ранее надзорное ведомство вело проверку по заявлению жителей села и обнаружило, что на берегу водоема незаконно установлены два бетонных забора.

При этом администрация сельского поселения даже после представления прокуратуры не торопилась сносить заборы.

Поэтому в конце декабря 2019 г. Волжский районный суд по иску прокуратуры признал бездействие администрации незаконным и вынес решение о сносе самовольных построек. Сейчас решение суда исполнено, заборы демонтировали.