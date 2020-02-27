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Общество

В Сызрани дети катались на "ватрушке" с железнодорожной насыпи

СЫЗРАНЬ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте обнаружили, что в районе ул. Декабристов недалеко от железнодорожной станции Сызрань-город играют трое детей.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, прибыв на место происшествия, обнаружили, что дети 6, 9 и 11 лет катались с железнодорожной насыпи на ватрушке, играли на переходной площадке и запрыгивали на проходящие вагоны. Все несовершеннолетние жили поблизости.

С детьми проведены профилактические беседы, а в отношении их родителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

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