В Самаре покажут фильмы фестиваля RIFF

В клубе любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" (ЦРК "Художественный", Самара, ул. Куйбышева, 105) 5 марта, в 19:00, откроется российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино (Russia-Italia Film Festival — RIFF).

На открытии покажут романтическую комедию "Познакомься с Софией" /Ti presento Sofia, (Италия, 2018, комедия, 98 мин., 12+) режиссера Гвидо Кьезы с итальянскими звездами Микаэлой Рамаццотти и Фабио Де Луиджи в главных ролях. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.

Гости также увидят выставку книг "Итальянская романтика".

Почетный гость открытия кинофестиваля — представитель Генконсульства Италии в Москве при Почетном Консульстве Италии в Самарской и Ульяновской областях Джангуидо Бреддо.

С 5 по 15 марта ЦРК "Художественный" покажет программу кинофестиваля RIFF — 15 картин:

5 марта, в 19:00 — Открытие фестиваля, показ фильма "Познакомься с Софией" (Италия, 2018, романтическая комедия, 98 мин., 12+). Габриэль — отец-одиночка, который заботится исключительно о своей 10-летней дочери Софии. Однажды он встречает Мару, любовь своей молодости, и у них начинается бурный роман. Есть только одна проблема: Мара ненавидит детей.



6 марта, в 19:00 — "Спрячь бабушку в холодильнике" (Италия, 2018, комедия, 100 мин., 16+). Молодая художница Клаудия держит на плаву свою мастерскую только благодаря бабушкиной пенсии. И когда старушка умирает, Клаудии ничего не остается, как скрыть этот факт, чтобы продолжать получать деньги. Но девушку начинает преследовать дотошный и неподкупный полицейский Симоне, обожающий свою работу.



7 марта, в 16:00 — (день Рима) "Рим. Площадь Витторио" (Италия, 2017, документальный, 76 мин., 12+). Яркий портрет самой большой площади Рима, Пьяццы Витторио. Построенная в XIX веке на руинах III века Пьяцца представляет собой перекресток миров и микрокосм изменений, которые происходят с западным миром. Американский режиссер Абель Феррара, живущий в Риме, беседует с африканскими музыкантами, китайскими барменами и мигрантами из Восточной Европы, бездомными, художниками, членами правого движения CasaPound Italia, режиссером Маттео Гарроне, актером Уиллемом Дефо и другими. У каждого героя свое мнение о переменах, которые происходят в мире.



7 марта, в 18:00 — "Везучая" (Италия, 2017, мелодрама, 103 мин., 16+). Фортуната живет на окраине Рима и одна воспитывает маленькую дочь от неудачного брака. Каждый день она ездит из своего бедного района к богатым клиенткам — стричь и красить их на дому. Она мечтает открыть свою парикмахерскую, но не готова бросить вызов судьбе — пока не появляется тот, кто по-настоящему любит ее.



8 марта, в 15:00 — "Неизвестная Италия. Матера — город из камня" (Италия, 2019, документальный, 90 мин., 12+). Старинная часть Матеры, высеченная в скале, была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря уникальному ландшафту этот город в сердце Базиликаты всегда привлекал кинематографистов — здесь снимал "Евангелие от Матфея" Пьер Паоло Пазолини и "Страсти Христовы" Мэл Гибсон.



8 марта, в 17:00 — "Когда все дома" (Италия, 2017, комедия, 90 мин., 16+). Близнецы Оресте и Джанцинто, Алекс и их сестра Фанни выросли в обеспеченной семье на красивой вилле за городом. Но взрослая жизнь развела их по разным дорогам. Чтобы помочь Алексу справиться с серьезными материальными трудностями, они решают продать отцовский дом, где выросли. Но на следующий день после заключения сделки их отец, который находился в коме много лет, приходит в сознание. Врачи считают, что для выздоровления нужно вернуть отца в привычную обстановку. У детей есть только один вариант: сделать вид, что вилла не продана, поспешно вернуть мебель, семейные реликвии и любимую собаку.



9 марта, в 15:00 — "Все началось с камня" (Италия, 2018, комедия, 113 мин., 16+). Школьный день перед рождественскими праздниками, когда все в смятении из-за предстоящего представления. Один из детей, играя на школьном дворе, бросает камень, случайно разбивает окно и слегка ранит дворника. Ребенок — мусульманин, и безобидный инцидент вызывает дебаты. Учитель, дворник, его жена и мать ребенка со свекровью сходятся в схватке, чтобы решить эту "маленькую проблему" и выяснить, кто виноват и что делать.



10 марта, в 19:00 — "Любовь моя" (Италия, 2018, драма, 94 мин., 16+). После разрушительного землетрясения все жители переехали и предпочли забыть о катастрофе. В городе остается последний житель — Элия. Он отказывается покидать места, с которыми связана вся его жизнь. Даже мэр уговаривает его уехать. Когда, наконец, Элия соглашается, он вдруг замечает, что в городе есть кто-то еще. Нур — молодая женщина в бегах, скрывается в развалинах школы, где жена Элия погибла во время землетрясения. Эта встреча ставит Элию перед неумолимым выбором.



11 марта, в 19:00 — "Великий дух" (Италия, 2019, драма, 113 мин., 16+). На окраине апулийского города Таранто происходит ограбление. Один из воров, Тонино, воспользовавшись замешательством подельников, убегает со всей добычей. Прячась от преследования на заброшенной мансарде, он встречает странного человека с эксцентричной внешностью. Тот утверждает, что его зовут Черный олень и что он принадлежит к индейскому племени сиу, которое борется против янки. Тонино ранен, и Черный олень, к которому он поначалу относится пренебрежительно, становится его единственной надеждой.



12 марта, в 19:00 — "Боб и Мэрис" (Италия, 2018, криминальная комедия, 98 мин., 16+). Роберто и Мария — типичная семейная пара предпенсионного возраста. Они живут размеренной жизнью "работа-дом-работа". Однажды Мария решает переехать из старого семейного дома в виллу на окраине Неаполя. Оказывается, что у мафии тоже есть виды на эту виллу. Опасная ситуация возвращает героям мятежный дух молодости и помогает заново влюбиться друг в друга и в жизнь.



13 марта, в 19:00 — "Любовь под домашним арестом" (Италия, 2019, романтическая комедия, 90 мин., 16+). Чересчур скромный и неуверенный в своих силах Ренато старается держаться на расстоянии от девушек. Но когда узнает, что его случайная знакомая, роковая красотка Анна, находится под домашним арестом, решает идти ва-банк. В доме, где он единственный мужчина, он как-нибудь да сможет контролировать ситуацию. Вот только в любви нет безопасных путей, и ситуация быстро принимает неожиданный оборот.



14 марта, в 16:00 — (день Неаполя) "Сожгите Неаполь" (Италия, 2016, документальный, 96 мин., 12+). Фильм рассказывает реальную историю семьи, пережившей Четыре дня Неаполя. Так называют восстание жителей Неаполя 27–30 сентября 1943 г. против немецких войск, оккупировавших город. В эти дни итальянское сопротивление вело уличные бои с нацистами, пока 1 октября к Неаполю не прибыли войска союзников. За эти действия город впоследствии наградили Золотой медалью "За воинскую доблесть". На вилле Флоридиана по соседству с домом героев фильма "Сожгите Неаполь" произошла одна из кровопролитных битв, и семья принимала у себя бойцов. "Сожгите Неаполь" — это уникальные архивные съемки и воспоминания тех, кто никогда не забудет эти Четыре дня.



14 марта, в 18:00 — "Неаполь под пеленой" (Италия, 2017, мелодрама, 113 мин., 18+). Во время оккультной церемонии в старинном доме Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но молодой человек не приходит. На следующий день Адриана узнает, что ее любовника убили. Полицейские инспекторы также сообщают шокированной Адриане, что погибший фотографировал ее обнаженной во время сна. Желая разобраться в происходящем, Адриана решает провести свое расследование.



15 марта, в 15:00 — "Человек, который купил Луну" (Италия, Албания, Аргентина, 2018, комедия, 105 мин., 16+). Итальянские спецслужбы получают срочный звонок из Соединенных Штатов: кажется, что кто-то на Сардинии стал владельцем Луны. С точки зрения США, это неприемлемо, ведь они первыми ступили туда и установили там национальный флаг. На Сардинию решено отправить бойца, который за псевдонимом Кевин Пинелли и заметным миланским акцентом скрывает свое сардское происхождение. На самом деле его зовут Гавино Дзоччедду, и теперь ему предстоит пройти ускоренный курс возвращения к корням. С помощью нанятого спецслужбами тренера Гавино превращается в типичного сарда и отправляется на остров, чтобы найти нового владельца Луны. А на самом деле — обрести в этом путешествии себя.



15 марта, в 17:00 — Закрытие кинофестиваля, показ фильма "Предатель" (Италия, Франция, Германия, Бразилия, 2019, драма, 151 мин., 18+). В начале 1980-х между боссами сицилийской мафии разгорается война за героиновый рынок. Один из мафиози, Томмазо Бушетта, пытается скрыться в Бразилии. В это время на его родине начинается бойня, но Бушетта вынужден издалека наблюдать, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает Бушетту и экстрадирует его в Италию. Мафиози принимает решение встретиться с судьей Джованни Фальконе и нарушает священную клятву, которую дал Коза Ностре.



Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами.