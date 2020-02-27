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Экономика и бизнес

В ТЦ "Мега" открылось 13 брендовых магазинов

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Портфолио МЕГИ Самара пополнилось 13 брендовыми магазинами — шесть из них впервые открыли свои двери в Самарской области. Еще 11 проектов значительно расширили свои площади или обновили концепции, чтобы дарить новые впечатления гостям.

МЕГА Самара продолжает трансформироваться, чтобы радовать своих гостей возможностью посещать флагманские магазины известных брендов в регионе и оставаться трендовым местом для встреч, отдыха и поиска вдохновения.

За последние месяцы здесь открылись первые в Самарской области магазины модной одежды Armani Exchange, детской одежды Reima и платьев "1001 Платье" и бутик бренда электроники Haier. Портфолио проектов усилили парфюмерный бутик "Рив Гош", магазины табачных устройств Iqos, а также точка притяжения любителей спорта и активного отдыха — "Спортмастер". Добавил разнообразия гастрономических предложений победитель номинации "Лучшая бургерная России" на международной выставке PIR EXPO 2017 — ресторан новосибирской сети МЯСОROOB.

Уже в конце 2019 года гости МЕГИ Самара смогли впервые совершить покупки в магазине верхней одежды Ninel и детской обуви "Котофей", знаменитых U.S. POLO ASSN, Love Republic, приобрести мармелад необычных форм и вкусов в Pirat Marmelad.

Этой весной список магазинов пополнится монобрендовыми магазинами Skechers, Chester. Также до лета 2020 в МЕГЕ Самара откроются первые в городе рестораны Gagawa (международная кухня), Гамарджоба (грузинская кухня), ФоБо (вьетнаская кухня), Блинбери (русская кухня).

Евгений Карлашов, управляющий МЕГА Самара: "МЕГИ остаются самыми посещаемыми торговыми центрами в России. Мы признательны гостям за доверие и стремимся дальше создавать незабываемый потребительский опыт, радуя уникальными предложениями магазинов и развлечений. Лидерские позиции и уровень вакантных площадей в среднем по портфолио на уровне 1,2% позволяют нам каждый год точечно усиливать микс арендаторов, привлекая только самые долгожданные бренды. Я рад, что именно наши гости первыми в Самаре посетили магазины Armani Exchange, Reima, Ninel, Haier "Котофей" и "1001 Платье".

МЕГА меняется, чтобы дарить новый опыт своим покупателям и в этом ее поддерживают арендаторы. Обновили свои концепции и значительно расширились магазины одежды "Снежная королева", Colinʼs, Henderson и SNOWIMAGE. Любители украшений оценят обновленное пространство Pandora, косметики, парфюмерии и парфюмерии — ЛʼЭтуаль, Рив Гош, Pharmamag & Parikmag, Lush, Кореянка. Оставаться на связи и не отставать от последних трендов в цифровой и бытовой технике позволят, наряду с М.видео и Re: store, обновленные и расширенные магазины МТС и DNS и единственный в Самаре монобрендовый салон техники Haier, крепко и комфортно спать — Askona, а весело проводить время — GamePark, где можно будет подобрать новую игровую приставку.

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