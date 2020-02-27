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Общество

В филармонии наградят победительниц областной акции "Женщина Самарской области-2019"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 марта в 12:00 в Самарской государственной филармонии состоится церемония награждения победительниц областной акции "Женщина Самарской области-2019". В финал вышло 60 номинанток из всех городских округов и 17 муниципальных районов.

В этом году в честь прошедшего Года Театра выделена новая номинация работников Российской культуры, сохраняющих традиции русского языка, культуры, искусства. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящена номинация "Жена офицера".

Победительниц поздравят и наградят председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, руководители законодательной и исполнительной власти Самарской области.

Номинанткам акции будут вручены дипломы, цветы и подарки от Союза женщин Самарской области.

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