"Лада" проиграла "Нефтянику" в матче "Кубка Петрова"

В четверг, 27 февраля, в матче 1/8 финала Кубка Петрова ХК "Лада" уступил "Нефтянику" из Альметьевска, сообщает пресс-служба автозаводцев

Третий матч серии начался с атак "Нефтяника", но с середины периода тольяттинцы выровняли игру.

В дебюте второго периода "Нефтяник" открыл счет: Иван Николишин воспользовался тем, что его партнер по команде закрыл обзор Александру Скрыннику.

За три минуты до второго перерыва Александр Сумин реализовал большинство (2:0). У тольяттинцев были возможности для взятия ворот, но воспользоваться ими волжане не смогли.

Во второй половине третьего периода хозяева довели счет до 5:0. В концовке "Ладе" удалось отыграть одну шайбу после броска Артема Артемова — 5:1.

"Нефтяник" повел в серии 2:1. Четвертая игра пройдет 28 февраля в Альметьевске.