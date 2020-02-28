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Общество

Самарские приставы закрыли кафе, отравляющее воздух в квартире над ним

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре за нарушение санитарно-эпидемиологических требований приостановили деятельность кафе, расположенного в жилом доме, сообщает УФССП по Самарской области.

На работу заведения пожаловались жильцы квартиры над ним. По словам заявителей, из-за деятельности кафе в квартире было нечем дышать. Исследования воздуха на концентрацию вредных веществ показали, что содержание формальдегида в жилых комнатах из-за работы кафе превышает допустимые значения в два раза. А измерения, проведенные на уровень шума и вибрации, установили, что уровень шума в квартире во время работы вентиляционного оборудования точки общепита превышает в дневное время установленные нормы на 1,47 дБА, а в ночное время превышение допустимых норм доходит до 8,81 дБА.

В связи с тем, что владельцем кафе допущено нарушение ст. 6.4. КоАП РФ, судом принято решение в виде постановления об административном приостановлении деятельности заведения сроком на 90 суток для устранения нарушений. На основании поступившего постановления суда судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство. Двери заведения опечатаны.

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