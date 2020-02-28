"Ростелеком" расширил зону видеонаблюдения в Самаре

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"Ростелеком" установил систему видеонаблюдения на Крымской площади и в сквере имени Фадеева в Самаре. Территория была реконструирована по программе "Формирование комфортной городской среды". Проект реализован совместно с департаментом городского хозяйства и экологии областной столицы.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"