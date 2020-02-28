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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" расширил зону видеонаблюдения в Самаре

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" установил систему видеонаблюдения на Крымской площади и в сквере имени Фадеева в Самаре. Территория была реконструирована по программе "Формирование комфортной городской среды". Проект реализован совместно с департаментом городского хозяйства и экологии областной столицы.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Безопасность жителей Самары обеспечивают свыше 300 камер наружного видеонаблюдения "Ростелекома". Они установлены на прилегающей к стадиону "Самара Арена" территории, площади Куйбышева и других популярных общественных местах".

По заказу департамента городского хозяйства и экологии оператор интегрировал установленные видеокамеры в интеллектуальную систему "Безопасный город", которая обеспечивает взаимодействие МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии.

Алексей Катков, директор ГБУ Самарской области "Безопасный регион":

"Видеонаблюдение помогает обеспечивать сохранность световых конструкций и скульптурных групп. Установленные камеры предупреждают правонарушения, что повышает уровень безопасности граждан".

Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно. Защитный корпус устройства выдерживает любые температурные и погодные условия. При недостаточном освещении автоматически включается инфракрасная подсветка.

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