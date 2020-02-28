Стала известна новая программа выходных дней проекта "Время Тольятти–2020"

В рамках социокультурной акции "Время Тольятти–2020", посвященной объявленному губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым Году Тольятти в Самарской области и празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ, учреждения образования, культуры и спорта подготовили насыщенную программу для тольяттинцев и гостей города. Эти выходные пройдут под девизом "Встречаем весну вместе!".

Напомним, новый социокультурный проект "Время Тольятти–2020" стартовал 1 февраля, запланировано более 100 программ с охватом более 140 тыс. человек.

29 февраля с 13 до 15 часов учреждения образования приглашают детей и взрослых на развлекательную программу "Время отдыхать вместе". В программе — концерт с участием детских творческих коллективов, работа интерактивных площадок, мастер-классы и полевая кухня. Для семейного отдыха будут задействованы открытые площадки на ул. Ленина, 58, ул. Гидротехническая, 37, внутриквартальная площадка на б-ре Луначарского.

29 февраля с 13 до 15 часов активных тольяттинцев традиционно ждут учреждения спорта. В парке Комсомольского района и на территории "LADA-парка" (лыжная база, ул. М. Жукова, 49) будут организованы выступления спортсменов и тренеров по различным видам спорта, "веселые старты", игры, конкурсы и викторины спортивной направленности.

Городские учреждения культуры в последний день зимы будут работать для пассажиров общественного транспорта. Передвижная бригада "Культурный Авангард" традиционно выйдет на девять городских маршрутов. В Автозаводском районе — это автобусы № 13, 73 и троллейбус № 13; в Центральном районе — автобусы № 2, 40 и троллейбус № 18; в Комсомольском районе — автобусы № 40, 41 и троллейбус № 7.

1 марта с 10.00 до 15.00 народные гуляния "Масленица. Время блинов" развернутся во всех районах города.



