В Сызрани неопытный водитель спровоцировал массовое ДТП, в котором пострадал мужчина

В пятницу, 28 февраля, в Сызрани в 21:00 20-летний водитель Ваз-21310, имеющий водительское удостоверение с сентября 2019 г., спровоцировал аварию, в которой пострадал один человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что совершая маневр поворота налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, водитель не уступил дорогу автомобилю Лада-217030, который двигался по главной дороге со встречного направления, в результате чего совершил с ним столкновение.

После столкновения автомобиль Lada выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на стоящий у правого края проезжей части автомобиль Ваз-21102, который в свою очередь совершил наезд на стоящий позади в попутном направлении автомобиль Lada Granta и стоящего возле него пешехода — 31-летнего мужчину. В результате ДТП пострадал пешеход. Мужчину госпитализировали.