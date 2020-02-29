В Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

В пятницу, 28 февраля, в Большой Глушице был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял +3,3°С. В 2020 году столбик термометра поднялся до +3,9°С.
В пятницу, 28 февраля, в Большой Глушице был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял +3,3°С. В 2020 году столбик термометра поднялся до +3,9°С.
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