В Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

В пятницу, 28 февраля, в Большой Глушице был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял +3,3°С. В 2020 году столбик термометра поднялся до +3,9°С.