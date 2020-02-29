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Общество

С 29 февраля работает речная переправа "Самара - Подголятино"

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С субботы, 29 февраля, из Самары на остров Проран ходят суда. Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало расписание: 

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.

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