С 29 февраля работает речная переправа "Самара - Подголятино"

С субботы, 29 февраля, из Самары на остров Проран ходят суда. Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало расписание:
В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.
С субботы, 29 февраля, из Самары на остров Проран ходят суда. Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало расписание:
В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.