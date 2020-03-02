Легализовавших постройки дачников обложили двойной платой за мусор

С дачников, поспешивших воспользоваться "дачной амнистией" и легализовать свои постройки, теперь взимают двойную плату за вывоз мусора — отдельно за дом и за участок под ним, пишет "Самарское обозрение".

В августе 2019 г. в России в очередной раз продлили действие так называемой "дачной амнистии". Под ней понимают упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и отдельные виды зданий, в том числе дачные и садовые дома. Чиновники агитировали граждан легализовать свои дачные дома, оформляя их как индивидуальное жилье.

Однако вместе с возможностью прописаться на даче и защиты от сноса построек, на которые нет официальных документов, многие дачники получили и новые проблемы. Одной из них стало выставление двойных платежей за вывоз мусора.

В 2019 г. в России прошла "мусорная реформа", были созданы региональные операторы, которые консолидировали работу по вывозу отходов. В Самарской области ООО "ЭкоСтройРесурс" выступает в качестве единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В мае прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о необходимости снизить стоимость оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для всех садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) Самарской области на 50%. "ЭкоСтройРесурс" совместно с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области ввел льготы для СНТ, при заключении соответствующих договоров, исходя из нормативов накопления. Как уточнили "СО" в "ЭкоСтройРесурсе", такой способ начисления (с половинным дисконтом) для садоводческих объединений сохранился и на 2020 год.

Сделано это было исходя из вполне прозрачной логики: своими дачами люди обычно пользуются лишь полгода, в теплый сезон. Платежи дачников консолидируются в товариществах, и уже они рассчитываются с "мусорным" оператором, используя предоставленный им дисконт.

Однако, как стало известно "СО", те же самые дачники, но поспешившие оформить свои дома как ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), теперь формально попадают в категорию тех, кто живет в доме постоянно, и получают соответствующие квитанции на оплату напрямую от "ЭкоСтройРесурса".

В самом "ЭкоСтройРесурсе" объясняют отправку квитанций тем, что оператор просто не может этого не делать. "Согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития РФ, индивидуальное жилое строительство подразумевает круглогодичное проживание собственника, в связи с чем ТКО на территории ИЖС также образуются круглый год. Никаких сезонных скидок для индивидуальных жилых помещений не предусмотрено", — разъяснила позицию регионального оператора глава пресс-службы "ЭкоСтройРесурса" Анна Махова.

С такой проблемой столкнулись собственники участков в садовом некоммерческом товариществе "Победа Октября". СНТ заключило договор на вывоз мусора со своей территории с ООО "ЭкоСтройРесурс". Расходы по оплате его услуг в "Победе Октября" распределены между всеми дачниками, ведущими свое хозяйство на территории товарищества. Но хотя они уже вносят платежи за вывоз мусора в СНТ, "ЭкоСтройРесурс" все равно присылает отдельные квитанции на оплату своих услуг тем, кто оформил дачные дома как индивидуальное жилье. А также дачникам, которые формально не входят в состав товарищества.

"Раньше платили только за участки (исходя из размера площади земли. — Прим. ред.). Теперь же, после того как Росреестр передал базу по недвижимости "ЭкоСтройРесурсу", дачников заставляют платить за все объекты, находящиеся у них в собственности. То есть и за сам участок, и за дом на нем. Мы считаем, что это чрезмерная нагрузка на дачников. Проблема эта не только наша, она носит общий характер", — комментирует председатель СНТ "Победа Октября" Александр Хохлов.



По словам руководителя регионального центра "ЖКХ Контроль" Виктора Часовских, ситуацию с повторным выставлением платежей за вывоз мусора уже обсуждали и в правительстве Самарской области. "Действительно, есть такая проблема. Связана она с тем, что сейчас в садоводческих товариществах два типа собственности — садовые дома и ИЖС. А региональный оператор рассчитывает платежи на основании информации, которую он получает из Росреестра. Проблема уже поднималась в правительстве, в том числе главой Новокуйбышевска Сергеем Марковым. Там есть пос. Гранный, который по документам относится к городскому округу, — в нем также возникла ситуация с двойными платежами", — рассказал Виктор Часовских.

Дачники должны платить за круглогодичный вывоз мусора, хотя в некоторых дачных товариществах вывозить его зимой по сути дела неоткуда. Тех же дачников, кто официально не состоит в СНТ, хоть и ведет хозяйство на их территории, регоператор и вовсе не берет в расчет при отношениях с товариществом. "Собственники участков, которые не являются членами СНТ, не учитываются регоператором при заключении договора с товариществом, в границах которого они ведут свое хозяйство. Расчет оплаты для таких собственников ведется в соответствии с информацией, указанной в документе на право собственности из Росреестра. Для городов он зависит от площади жилого помещения, а в муниципальных районах — в соответствии с количеством зарегистрированных граждан", — пояснила Анна Махова.

По мнению Виктора Часовских, если дачники не заключали индивидуальных соглашений с регоператором, платить за его услуги они должны именно в свое товарищество. "В первую очередь, следует разобраться: заключен ли договор на вывоз мусора с регоператором напрямую либо через товарищество. Во втором случае платежи с дачников собирает СНТ и двойного выставления квитанций быть не должно", — заявил руководитель "ЖКХ Контроль".

С вывозом мусора с территории дачных объединений связана еще одна проблема с неочевидным решением. Она заключается в том, что отдельные садоводческие товарищества возникли еще в то время, когда не существовало действующих регламентов застройки. Поэтому и площадок под мусорные контейнеры на их территории попросту нет.

Из-за этого садоводческим товариществам приходится заключать договоры с регоператором и рассчитывать стоимость услуг по вывозу мусора, исходя из нормативов накопления. Хотя они могли бы платить за работу "ЭкоСтройРесурса" по факту. "Если садоводческое объединение располагает собственной контейнерной площадкой, которой пользуются только участники данного объединения, то договор можно заключить исходя из количества и объема контейнеров и периодичности вывоза", — объясняет глава пресс-службы "ЭкоСтройРесурса" Анна Махова.

В отдельных случаях отсутствие площадок под мусорные контейнеры, наоборот, приводит к тому, что дачники ничего не платят регоператору. При этом от своего мусора дачники избавляются на общественных свалках.