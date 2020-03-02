Как в Северо-Западном управлении образования губернии работают над нацпроектом "Образование"

14 февраля состоялось совещание директоров Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области. Центральной его темой стала динамика реализации национального проекта "Образование". Речь шла об итогах 2019 года, а также о ключевых событиях и переменах ближайшего будущего.

Работа на опережение

Отчет о ходе реализации нацпроекта представил начальник отдела развития образования Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области Александр Коновалов. Начал он с того, что напомнил о двух главных целях национального проекта. Это глобальная конкурентоспособность российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

Для нацпроекта "Образование" определен ряд приоритетных задач. На их решение направлены 10 федеральных проектов. В нашем регионе активно реализуются региональные проекты: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" и "Социальная активность". Каждый сотрудник системы образования принимает участие в них буквально ежедневно.

"Точки" расставлены

За прошлый год 24 губернских школы получили современное оборудование по предметной области "технология". Если говорить о Северо-Западном образовательным округе, то модернизация такого рода затронула школу Новосемейкино. Три ее кабинета были отремонтированы и получили новое оборудование. В ближайшие три года подобные изменения произойдут еще в трех школах округа.

Более стремительно растет количество центров "Точка роста" — они появились в 45 областных учреждениях. В Северо-Западном образовательным округе успешным запуском таких Центров могут похвастаться школы Красного Яра, Нового Буяна, Елховки и Кошек. Всего на подготовку помещений в четырех школах округа было потрачено порядка 2,1 млн рублей. Новые кабинеты оправдывают свое название и стали источником вдохновения для детей и преподавателей. В период с 2020 по 2022 годы на территории округа планируется создать еще десять таких "Точек роста", из которых четыре — в 2021 году.

Все это — результат осуществления лишь одного федерального проекта "Современная школа", направленного на подготовку учеников к самостоятельной трудовой жизни. Однако запуск "Точек роста" не состоялся бы и без другой инициативы — "Учитель будущего". В рамках этого проекта 128 учителей из четырех школ округа повысили свою квалификацию, освоив как современное оборудование, так и перспективные форматы классной работы.

От технологий — до спорта

Региональный проект "Успех каждого ребенка" нацелен на то, чтобы дать всем ученикам возможность получить дополнительное образование по максимально широкому спектру направлений. Например, ребятам, склонным к техническому творчеству, нужно включаться в проектную деятельность, развивать изобретательское мышление, исследовательские навыки. Этому способствуют детские технопарки, создающиеся в образовательных организациях благодаря областному проекту, который реализуется по инициативе министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна. В Северо-Западном образовательном округе таких в 2019 году появилось два — в Кошкинской и Новосемейкинской школах.

В Новосемейкинской школе за счет бюджетных средств муниципалитета были проведен ремонт. В обе школы поставлено современное оборудование. В творческие объединения с сентября было зачислено 280 ребят, а всего деятельностью мини-технопарков охвачено девять учебных заведений округа. В новых кабинетах ученики осваивают компетенции будущего: 3D-моделирование, программирование, робототехнику… В 2020-м технопарки откроются в Елховке и Красном Яре. А к 24-му году планируется увеличить количество детей, занятых в кружках и секциях дополнительного образования, до 80 процентов от общего количества ребят в возрасте от 5 до 18 лет.

Дети округа вовлечены в работу областного технопарка "Кванториум". Спортивному развитию детей в федеральном проекте тоже уделяется внимание. Благодаря проекту "Современная школа" в прошлом году в спортзале школы села Никитинка прошел масштабный ремонт.

Проникновение "цифры"

Проект "Социальная активность" охватывает волонтерские программы, добровольчество, социальные проекты, клубное студенческое движение. Он призван консолидировать ребят с активной жизненной позицией. По итогам нацпроекта "Образование" в творческую деятельность планируется вовлечь 45 процентов молодежи, а 70 студентов должны стать членами клубных студенческих объединений. Особое внимание уделяется инклюзивному волонтерству, то есть оказанию помощи детям-инвалидам или с особыми возможностями здоровья. Пока по всем критериям эффективности этого федерального проекта Самарская область идет с опережением.

Проект "Цифровая образовательная среда" — серьезный вызов для Северо-Западного округа. Его итог предполагает стопроцентное подключение всех учреждений образования к высокоскоростному Интернету, внедрение в работу современных профильных программ, развитие АСУ РСО (электронной системы оценки качества образования), введение электронных журналов, дневников, библиотек. В 2018 году в округе было подключено к Интернету на требуемой скорости всего шесть школ из 39, в 2019 году таких школ — 27, что составляет 71% от их общего количества. Для успешной реализации проекта "Цифровая образовательная среда" получат оснащение Старобуянская школа-интернат (в 2020 году), а также Губернский техникум Кошкинского района и Русскоселитьбенская школа (в 2021 году). Большинство школ готово к активному включению в проект "Цифровая образовательная среда".

Образование — малышам

Большое внимание в округе уделяется ясельным группам в детских садах. В 2019 году было открыто по одной ясельной группе в двух дошкольных учебных заведениях Красноярского района — в поселке Коммунарский и в п.г.т. Мирный.

В рамках реализации национального проекта "Демография" в прошлом году построен детский сад на 80 мест в селе Кошки. Его 28 декабря открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Суммарно объект потребовал более 119 млн рублей финансирования, из которых почти 81 был выделен из областного бюджета. На очереди — строительство детских садов в селе Белозерки ("Экодолье") на 140 мест, селе Красный Яр — на 200 мест, в поселке городского типа Новосемейкино — на 150 мест.

Олег Коковихин, руководитель Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области:

— Планы в образовательной сфере на ближайшие годы амбициозны, но текущие показатели их выполнения позволяют прогнозировать успешное достижение целей, поставленных национальным проектом "Образование". На сегодня мы расставили приоритеты и выработали четкое понимание, как действовать дальше. Совещание показало, что в округе есть эффективная команда, способная воплотить в жизнь самые смелые начинания.

Александр Коновалов, начальник отдела развития образования Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области:

— За один год совместными усилиями мы оснастили новым оборудованием четверть образовательных учреждений, в которых учится более 60% учащихся Северо-Западного управления. Но главное — мы увидели, какой сильный эффект дает слаженная работа федеральных, региональных, местных органов власти и всего педагогического сообщества.