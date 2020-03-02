Школа Новосемейкино взяла высокий темп инноваций

14 февраля средняя школа "Образовательный центр" им. Е. М. Зеленова в Новосемейкино принимала окружное мероприятие, на котором обсуждались ход реализации национальных проектов, первые результаты и дальнейшие перспективы.

С открытием мини-технопарка осенью 2019-го в Новосемейкино появилась возможность заниматься техническим творчеством для всех желающих. Если раньше кружки и творческие объединения технической направленности посещали 30-40 человек, то за последние месяцы количество вовлеченных ребят увеличилось до 206. Более половины из них приняли участие в мероприятиях по робототехнике и техническому творчеству, а 57 школьников стали победителями и призерами окружного этапа Всероссийской предметной олимпиады в 2019-2020 учебном году.

Освоение нового содержания и ресурсов образовательной программы "Технология" стало возможным благодаря новому оснащению компьютерами, станками и специальным оборудованием учебных кабинетов и лаборатории 3D-моделирования. Более 70% учителей прошли курсы повышения квалификации по различным целевым программам СИПКРО, центра специального образования, "Кванториума" Самары.

Вопросы поддержания конструктивных детско-родительских отношений позволяет решать школьная психологическая служба, созданная в прошлом учебном году, а участие в проекте "ПроеКТОриЯ" помогает каждому выпускнику совершить осознанный выбор профессии.

В год 75-летия Победы в Новосемейкинской школе действует программа "75 славных дел к юбилею Победы!" Все учащиеся вовлечены в поисковую и исследовательскую работу по сохранению и увековечиванию подвига прадедов, воевавших на фронтах войны и работавших в тылу. Социальная активность и неравнодушие — главные качества лидеров школы.

Наталья Бутрина, директор школы Новосемейкино:

— Мы успешно интегрировали новые возможности в образовательный процесс и получаем ощутимый результат. Это происходит благодаря беспрецедентной финансовой и организационной помощи правительства Самарской области.