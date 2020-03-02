16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школа Новосемейкино взяла высокий темп инноваций В Мирном растет активная молодежь В Красноярском районе нашли подход к масштабному повышению квалификации педагогов Как в Северо-Западном управлении образования губернии работают над нацпроектом "Образование" Ученые Самарского университета изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака

Образование Общество

Школа Новосемейкино взяла высокий темп инноваций

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

14 февраля средняя школа "Образовательный центр" им. Е. М. Зеленова в Новосемейкино принимала окружное мероприятие, на котором обсуждались ход реализации национальных проектов, первые результаты и дальнейшие перспективы.

Фото: предоставлено школой Новосемейкино

С открытием мини-технопарка осенью 2019-го в Новосемейкино появилась возможность заниматься техническим творчеством для всех желающих. Если раньше кружки и творческие объединения технической направленности посещали 30-40 человек, то за последние месяцы количество вовлеченных ребят увеличилось до 206. Более половины из них приняли участие в мероприятиях по робототехнике и техническому творчеству, а 57 школьников стали победителями и призерами окружного этапа Всероссийской предметной олимпиады в 2019-2020 учебном году.

Освоение нового содержания и ресурсов образовательной программы "Технология" стало возможным благодаря новому оснащению компьютерами, станками и специальным оборудованием учебных кабинетов и лаборатории 3D-моделирования. Более 70% учителей прошли курсы повышения квалификации по различным целевым программам СИПКРО, центра специального образования, "Кванториума" Самары.

Вопросы поддержания конструктивных детско-родительских отношений позволяет решать школьная психологическая служба, созданная в прошлом учебном году, а участие в проекте "ПроеКТОриЯ" помогает каждому выпускнику совершить осознанный выбор профессии.

В год 75-летия Победы в Новосемейкинской школе действует программа "75 славных дел к юбилею Победы!" Все учащиеся вовлечены в поисковую и исследовательскую работу по сохранению и увековечиванию подвига прадедов, воевавших на фронтах войны и работавших в тылу. Социальная активность и неравнодушие — главные качества лидеров школы.

Наталья Бутрина, директор школы Новосемейкино:

—  Мы успешно интегрировали новые возможности в образовательный процесс и получаем ощутимый результат. Это происходит благодаря беспрецедентной финансовой и организационной помощи правительства Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5