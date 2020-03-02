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ДТП Происшествия

Госпитализирована женщина, которую сбил нетрезвый лихач у парка Гагарина

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 1 марта, примерно в 12:50, активисты "Ночного патруля" сообщили ГИБДД, что на пешеходном переходе на ул. Стара-Загора предположительно пьяный водитель сбил несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На странице "Ночного патруля" в соцсети "Вконтакте" сообщалось, что о ДТП им по телефону горячей линии сообщил подписчик. По его словам, в разгар празднования "Масленицы" семья из трех человек попала под иномарку на пешеходном переходе.

"Очевидец сообщил, что пьяный водитель на пешеходном переходе сбил женщину, ребенка и мужчину. Мужчина с ребенком отделались ушибами, а вот женщине повезло меньше, ее скорая помощь доставила в больницу в тяжелом состоянии и без сознания", — говорилось в посте "Ночного патруля".

В пресс-службе областного ГУ МВД России рассказали, что участником аварии был 29-летний водитель Peugeot, ехавший в 12:45 по ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии в сторону ул. 22 Партсъезда. В районе дома № 41 он сбил 61-летнюю женщину. Пострадавшую доставили на "скорой" в медучреждение и госпитализировали.

По данным полицейских, у водителя были признаки алкогольного опьянения, в частности шаткая походка и запах алкоголя.

"Освидетельствование установило, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде, — уточнили в пресс-службе ведомства. — В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на спецстоянку".

Гид потребителя

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