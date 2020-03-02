В Самаре состоится полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"

6 и 7 марта в Самаре состоится региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Участники представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

В течение двух основных дней полуфинала — 6 и 7 марта — конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами.

В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, "Битва мастеров" и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Вечером 7 марта будут подведены итоги и определены финалисты, которых пригласят на финал конкурса "Мастера гостеприимства". Площадкой полуфинала, получившего название "Волга-Волга", станет "Лотте Отель Самара".

К участию в региональном полуфинале "Волга-Волга" приглашены 115 участников из 21 области РФ. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса оценивали общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 городах России: Сочи, Ялте, Туле, Уфе, Самаре, Салехарде, Пятигорске, Иркутске и Калининграде. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Подробнее о конкурсе: https://welcomecup.ru.