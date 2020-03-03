РКЦ "Прогресс" ликвидирует свою авиакомпанию

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" ликвидирует свою авиакомпанию, пишет "Самарское обозрение". В связи с этим под сокращение попали все ее сотрудники. Расформирование подразделения уже началось.