РКЦ "Прогресс" ликвидирует свою авиакомпанию

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" ликвидирует свою авиакомпанию, пишет "Самарское обозрение". В связи с этим под сокращение попали все ее сотрудники. Расформирование подразделения уже началось.
В пресс-службе предприятия информацию изданию подтвердили, пояснив, что авиакомпания является непрофильным подразделением, содержание которого нерентабельно.
Согласно процедуре, с 1 апреля будут сокращены 18 штатных единиц, взамен сотрудникам предлагают вакансии на основном производстве.
Что касается техники авиакомпании, то она будет распродаваться "с использованием конкурентных процедур (запрос котировок, аукцион и т. п.)", говорится в ответе.