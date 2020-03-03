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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" ликвидирует свою авиакомпанию

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" ликвидирует свою авиакомпанию, пишет "Самарское обозрение". В связи с этим под сокращение попали все ее сотрудники. Расформирование подразделения уже началось.

В пресс-службе предприятия информацию изданию подтвердили, пояснив, что авиакомпания является непрофильным подразделением, содержание которого нерентабельно.

Согласно процедуре, с 1 апреля будут сокращены 18 штатных единиц, взамен сотрудникам предлагают вакансии на основном производстве.

Что касается техники авиакомпании, то она будет распродаваться "с использованием конкурентных процедур (запрос котировок, аукцион и т. п.)", говорится в ответе.

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