Россельхозбанк приглашает лучших IT-специалистов страны включиться в цифровую революцию АПК

В ходе создания фермерской экосистемы Россельхозбанк 4 и 5 апреля в Москве проведет масштабное мероприятие AgroCode, центральным событием которого станет уникальный хакатон Agro Hack на лучшую адаптацию IT-решений для агросектора. Также на площадке пройдут конкурс идей в сфере агротехнологий AgroIdea и конференция FutureTech Conference. В трех мероприятиях ожидается участие 500 профессионалов со всей России. Призовой фонд Россельхозбанка составит 1 350 000 рублей.

За 30 часов цифрового марафона Agro Hack разработчикам предстоит решить восемь заданий. В качестве поставщиков базовых решений, которые будут дорабатываться участниками хакатона, по приглашению РСХБ выступили ведущие российские и зарубежные IT-компании.

"Любому IT-специалисту нашей страны предоставляется возможность вписать свое имя в историю цифровой революции АПК. Сельское хозяйство — это основа всего, обеспечивающая нас продуктами питания. Наша задача как опорного банка агропромышленного комплекса помочь одной из наиболее значимых отраслей реального сектора экономики выйти на новый уровень технологического развития. Инвестиции в сельское хозяйство в последнее время одно из приоритетных направлений мировых технологических лидеров: Tencent, Alibaba, Google. Мы хотим привлечь интерес отечественных IT-специалистов к этому важному направлению. Хакатон позволит представителям цифрового сообщества собственноручно заняться формированием этой ниши. Мы ждем мощнейшего мозгового штурма, который выльется в конкретные, адаптированные под нужды фермеров цифровые продукты. Круг задач широк, и лучшие решения будут интегрированы в экосистему Россельхозбанка, которая начнет действовать уже летом. У каждого есть шанс стать частью этой платформы в рамках хакатона", — прокомментировала Елена Батурова, директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Участникам хакатона предстоит найти прикладное цифровое решение для повседневных задач фермеров, тем самым сэкономив их время и ресурсы. В список заданий входят:

Обучение нейросети умению ставить диагноз пораженному болезнью растению по фотографии и подбирать оптимальный способ лечения. Командам необходимо создать прототип сервиса, определяющего по фотографии листа яблони наличие или отсутствие заболевания за счет разработки и обучения нейросети. Решением должна стать бинарная классификация: норма или патология.

Обучение группы дронов грамотному опрыскиванию сельхозугодий и избеганию столкновений. Необходимо разработать полетное задание для группировки из нескольких дронов-опрыскивателей для равномерного внесения средств защиты растений на поле заданной конфигурации. Критерии — минимизация времени обработки, использованных ресурсов и исключение возможности столкновения БПЛА в воздухе. Решение будет загружено в полетный симулятор группировки дронов, проанализировано на полноту обработки поля и визуализировано.

Дневник здоровья телят. Нужно разработать приложение или сайт, в котором для каждого животного проводится мониторинг показателей здоровья. Предстоит определить параметры, периодичность занесения данных по каждому теленку и саму форму их визуального представления — в виде графиков, диаграмм и т. д. Первые 45 минут жизни теленка, когда наиболее высока угроза его здоровью, определяют успех фермера.

Сбор и визуализация данных о росте растения. Участникам будут предоставлены растения, набор датчиков и контроллеров и облачная среда. Их задача — организовать поток данных с датчиков в облако и их визуализацию для фермеров. Какие данные собирать, как их обрабатывать, хранить и визуализировать — будут определять сами участники.

Система рекомендации оптимального размещения культур на полях. Большое влияние на урожайность сельскохозяйственных культур имеет правильный подбор поля для их выращивания. Урожайность определяется рядом агрономических факторов, техническими ограничениями хозяйства и финансовыми приоритетами. Предстоит разработать алгоритм, помогающий агроному добиться максимальной урожайности.

Выбор оптимального добросовестного поставщика удобрений. Перед аграриями несколько раз за сезон возникает задача выбора сроков закупки удобрений и поставщика. Выбор определяется содержанием действующего вещества в продукции, ее качеством, возможностью хранения необходимых объемов, способом доставки, стоимостью. Необходимо создать программу для сбора большого объема данных и обоснованно выбирать лучшее решение.

Выбор лучшей агростратегии по многомерной базе данных. Для производства сельскохозяйственной продукции существует большое количество новых агротехнологий. Команде требуется создать систему сбора актуальных и исторических данных о применяющихся агротехнологиях и технологических операциях из открытых источников в зависимости от региона, сельскохозяйственной культуры, почвенно-климатические данных и агроэкологических параметров.

Разработка оптимального алгоритма сшивки фотографий сельхозугодий, сделанных дронами-наблюдателями. Фермерам необходимо знать состояние сельхозугодий: степень созревания урожая, заболевания растений, необходимость мелиоративных мер и прочее. Дрон-наблюдатель облетает поля и делает фотографии с определенной периодичностью. В зависимости от высоты полета и размера обследуемой территории получается серия снимков высокого разрешения. Командам предстоит разработать оптимальный алгоритм сшивки фотографий сельхозугодий для подготовки общего плана полей хозяйства и максимального упрощения работы агронома.

Подать заявку на участие в агрохакатоне можно до 24 марта 2020 года на сайте agro-code.ru.