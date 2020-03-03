В Nostalgie открылась фотовыставка "Один день из жизни Самары"

В галерее Nostalgie открылась фотовыставка "Один день из жизни Самары". Здесь выставлено 55 лучших фотографий, сделанных ребятами 11-18 лет, в один день — 12 декабря 2019 года.

Цель выставки показать, как разнообразно и ярко проживает город свой день. Проект продолжает традицию "Дня из жизни Советского Союза", когда 15 мая 1987 года зарубежные и отечественные фотографы устроили знаменитый фотокросс, чтобы рассказать всему миру, как живут советские граждане. Спустя более чем 30 лет, проект не менее интересен: ребята смогли не просто поучаствовать в конкурсе, пройти мастер-класс у одного из главных фотографов страны Василия Прудникова, получить куратора-консультанта для своего фотокросса, но и побывать в необычных локациях и проследить за работой различных организаций.

На церемонии награждения, прошедшей 29 февраля, под эгидой всероссийского благотворительного проекта компании МТС "Поколение М" и культурного проекта "РУСС ПРЕСС ФОТО", победители благодарили организаторов, в том числе за возможность сделать фотографии на закрытых локациях — на заводе, в роддоме, в метрополитене. Кого-то на победу вдохновили и будничные школьные дела, старые наличники на самарских деревянных домах, и, конечно, Волга. Один из победителей даже провел несколько часов вместе с сотрудниками ГИБДД, чтобы сделать оригинальный снимок. Всего ребята посетили около 20 объектов. По итогам фотокросса было получено 400 фотографий.

Выставка в Nostalgie — лишь часть масштабного проекта "Один день из жизни России", который был презентован в Самаре в декабре. Именно из этого проекта были отобраны фотографии для экспозиции "Один день из жизни Самары". Как рассказали организаторы, лучшие работы выбирал сам Василий Прудников. Для ребят это возможность не только прокачать свои навыки, но и просто увлечься, чем-то новым. Как рассказали победители самарского конкурса, некоторые из них вообще впервые в жизни взяли в руки фотокамеру.

Программа МТС "Поколение М", благодаря которой и стало возможно проведение конкурса и выставки, все внимание отдает детскому творчеству. Совместно с партнерами программа мотивирует молодых людей на творческую активность во имя благотворительности. Работы участников программы "Поколение М" тиражируются в соцсетях, а каждый лайк конвертируется в рубли, которые идут на помощь в лечении тяжелобольных детей. На данный момент счетчик сайта уже показывает, что программа помогла собрать более 18 млн рублей. Программа не ограничивает детей только фотографией, здесь собраны мастер-классы и проводятся конкурсы по самым разным направлениям — от вокала до робототехники. Принять участие в ней может любой желающий.

"Поколение М" — очень важный для нас проект, потому что он дает всем детям из Самарской области равные возможности на пути к творческой профессии. За год существования "Поколения М" самарские дети не раз становились победителями на федеральном уровне. Они оказывались со своими картинами в Третьяковской галерее, выступали на сцене вместе с настоящими звездами, проходили стажировки у признанных мэтров культуры и искусства в Москве и Санкт-Петербурге. Наш фотопроект показал, что в Самаре живут десятки талантливых юных фотографов, и я не сомневаюсь, что по итогам этого творческого сезона их имена займут верхние строчки в списках призеров всероссийского этапа "Поколения М", — отмечает директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

"Поколение М" сумело объединить и творчество, и благотворительность, привлечь мэтров культуры, которые дали уроки мастерства детям абсолютно бесплатно, в свободной форме, благодаря мобильным технологиям и мобильному интернету. Такое сочетание столь разнообразных задач уникально. Это и благотворительный проект, где мы не собираем, как другие фонды, деньги, а даем ребятам возможность благодаря своим талантам помочь в лечении больных детей", — рассказала директор по маркетингу Самарского филиала компании МТС Надежда Доронина.

Организаторы проекта призывают школьников участвовать в проекте "Поколение М" — заходить на сайт, принимать участие в мастер-классах и загружать свои работы. Конкурсы на федеральном уровне еще принимают заявки на участие. А выставку "Один день из жизни Самары" с лучшими на данный момент работами конкурса можно посмотреть до 29 марта в галерее Nostalgie (Ленинградская, 23) абсолютно бесплатно.