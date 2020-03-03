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ДТП Происшествия

Тяжелые травмы получила женщина, попавшая под машину в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 марта, в 21:30, в Тольятти водитель Lada Priora в районе дома № 18 на ул. Ботанической сбил 56-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, женщина переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход.

Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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