Тяжелые травмы получила женщина, попавшая под машину в Тольятти

В понедельник, 2 марта, в 21:30, в Тольятти водитель Lada Priora в районе дома № 18 на ул. Ботанической сбил 56-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, женщина переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход.

Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.