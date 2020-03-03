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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" построил оптическую сеть для Самарского радиотелепередающего центра

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" завершил первый этап создания оптической инфраструктуры для "Самарского областного радиотелевизионного передающего центр" (филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ"). Компания построила 37 км оптических линий связи до 61 передающей вышки.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:

"Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают бесперебойную доставку цифрового телевизионного сигнала. Возможность смотреть эфирные каналы в цифровом качестве появилась у жителей удаленных сёл и малых населенных пунктов".

"Самарский областной радиотелевизионный передающий центр" — основной оператор эфирного телевидения в регионе. В июне прошлого года регион перешел на цифровое вещание.

Тимофей Фомов, главный инженер филиала "РТРС" "Самарский ОРТПЦ":

"Высокоскоростные наземные оптические линии, защищенные от внешних воздействий, станут основой для дальнейшего развития инфраструктуры сети наземного цифрового телевизионного вещания Самарской области".

"Ростелеком" обладает большим опытом строительства и эксплуатации сетей связи с высоким запасом надежности. Оптическую инфраструктуру компании используют многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры.

"Ростелеком" назначен единственным исполнителем по подключению к оптической сети передачи данных более 5 тысяч объектов (вышек) ФГУП "РТРС" в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.

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