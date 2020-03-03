Самарского водителя, сбившего ребенка и скрывшегося, лишили прав

В Самаре полицейские задержали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 27 февраля, в 7:15. Автомобилист ехал по ул. Вилоновской в сторону ул. Ленинской. В районе дома № 152 по ул. Братьев Коростелевых он не уступил дорогу на "зебре" 11-летнему пешеходу и сбил его.

Несовершеннолетний получил травму ноги, а водитель скрылся с места ДТП.

В итоге полицейские установили личность автомобилиста — им оказался 39-летний житель Самары. За оставление места ДТП Ленинский мировой лишил его водительских прав на год и четыре месяца.