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ДТП Происшествия

Самарского водителя, сбившего ребенка и скрывшегося, лишили прав

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские задержали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 27 февраля, в 7:15. Автомобилист ехал по ул. Вилоновской в сторону ул. Ленинской. В районе дома № 152 по ул. Братьев Коростелевых он не уступил дорогу на "зебре" 11-летнему пешеходу и сбил его.

Несовершеннолетний получил травму ноги, а водитель скрылся с места ДТП.

В итоге полицейские установили личность автомобилиста — им оказался 39-летний житель Самары. За оставление места ДТП Ленинский мировой лишил его водительских прав на год и четыре месяца.

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