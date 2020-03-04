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Общество

В Курумоче обнаружили просроченные продукты для авиапассажиров

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте вместе с Роспотребнадзором в цехе производства бортового питания аэропорта Курумоч обнаружили продукты, хранившиеся с нарушением норм. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по ПФО.

По данным полиции, срок годности сухофруктов, приправ, рыбных полуфабрикатов, колбасных изделий, грибов, соусов и сыров истек, они не имели маркировки и хранились с нарушением температурного режима.

"После выявления факта реализации продуктов, употребление которых может быть опасным для здоровья граждан, сотрудникам фирмы, реализующей продукты с нарушением СанПин, было предложено добровольно утилизировать эти продукты. Они отказались. В связи с этим продукцию изъяли для последующего уничтожения", - пояснили в УТ МВД по ПФО.

По факту выявленных нарушений ведется проверка. Ее материалы будут направлены в Управление Роспотребнадзора по Самарской области для принятия дальнейших мер.

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