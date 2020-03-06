Закупки "Кузнецова" на 1,3 млрд руб. оспариваются в УФАС

Сразу на две закупки самарского ПАО "Кузнецов" поступили жалобы в управление федеральной антимонопольной службы по региону. Так, аукцион на право проведения реконструкции и технического перевооружения производства компрессоров авиадвигателей за 528 млн руб. оспаривает ООО "УСП Компьюлинк", аукцион на проведение тех же работ на участке металлургического производства за 803,77 млн руб. - ООО "КС-Строй". Информация об этом опубликована на сайте антимонопольного ведомства.

Также ведомство сообщает, что приостановило оба аукциона до рассмотрения жалоб по существу в части заключения договоров по их результатам.

Как отмечается в заявлении "УСП Компьюлинк", компания предложила максимальное снижение цены, однако в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона заявка компании была признана не соответствующей документации аукциона. Это решение "УСП Компьюлинк" считает незаконным и просит отменить итоговый протокол и обязать комиссию повторно рассмотреть вторые части заявок участников торгов.

Отметим, согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, всего на аукцион поступило две заявки — от "УСП Компьюлинк" и от ООО "Нартекс". Первое заявило о готовности выполнить работы за 509,5 млн руб., второе — за 512,2 млн рублей. В итоге 4 марта был заключен контракт с ООО "Нартекс".

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Нартекс" зарегистрировано в Свердловской области и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Собственником и директором общества является Эдуард Фотеев. ООО "УСП Компьюлинк" зарегистрировано в Москве, основной вид деятельности общества — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Владельцем компании является, по данным ИАС Seldon Basis, ООО "УК Компьюлинк Групп", на 99,64% принадлежащее ООО "Компьюлинк холдинг". Последний подконтролен Михаилу Лящу.

Что касается второго аукциона, то в его документации, по мнению ООО "КС-Строй", имеются нарушения федерального законодательства. Связаны они с формулировками, касающимися вопроса начисления штрафов за ненадлежащее исполнение контракта. В связи с этим компания просит УФАС России по Самарской области приостановить процедуру закупки, внести поправки в документацию и продлить срок подачи заявок.

По данным информации сайта госзакупок, срок подачи заявок на этот аукцион завершился 3 марта, однако пока информация об итогам закупки еще не размещена.

Согласно информации ИАС Seldon Basis, ООО "КС-Строй" зарегистрировано в Алтайском крае и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Владельцем общества является Наталья Синкина, директором — Анатолий Клименко. Чистая прибыль общества по итогам 2018 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 61 тыс. рублей.

Напомним, ПАО "Кузнецов" занимается разработкой, производством, техническим сопровождением в эксплуатации и ремонтом газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике. ПАО "Кузнецов" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех".