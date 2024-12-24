"ОДК-Кузнецов" разрабатывает возвращаемые ракетные двигатели

ПАО "ОДК-Кузнецов" приступило к проектированию многоразовых двигателей для сверхлегкой ракеты-носителя, сообщили на предприятии. Предполагается, что разработка самарского завода будет безопасно возвращать ступени ракеты на Землю.

Напомним, летом 2024 г. Объединенная двигателестроительная корпорация и венчурный фонд "Восход" подписали соглашение о разработке модификаций жидкостных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Инвестиции в проект оценили в 2,7 млрд рублей. Двигатели такого класса создаются на базе "ОДК-Кузнецов" впервые.

На самарском предприятии уточнили, что работа идет именно над многоразовыми двигателями. "Впервые за долгий период "ОДК-Кузнецов" приступило к проектированию двигателей для космоса - сейчас выполняется эскизное проектирование двигателей первой и второй ступеней, которые работают на паре кислород-керосин, для новейшей российской сверхлегкой ракеты-носителя. Их тяга в различных условиях составит 3-4 тонны-силы (тс)", - прокомментировали в компании и добавили, что работы выполняются в интересах коммерческого заказчика.

Как сообщалось ранее, в разработке непосредственно участвует Самарский университет имени Королёва. Отмечалось, что двигатель будет работать на более экологичной топливной смеси из керосина и закиси азота. Это позволит сократить экологический вред и снизить себестоимость коммерческих запусков спутников.