"ОДК-Кузнецов" займется созданием двигателей для первых отечественных сверхлегких ракет

Конструкторы "ОДК-Кузнецов" займутся созданием двигателей, которые обеспечат запуск первых в России ракет сверхлегкого класса, сообщает госкорпорация "Ростех". Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.
Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей. Двигатели такого класса создаются в "ОДК-Кузнецов" впервые.
В этом году "ОДК-Кузнецов" уже приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик двигателей. В результате будут созданы четыре опытных образца перспективных двигателей для проведения летных испытаний ракет-носителей сверхлегкого класса.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?