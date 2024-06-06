"ОДК-Кузнецов" займется созданием двигателей для первых отечественных сверхлегких ракет

Конструкторы "ОДК-Кузнецов" займутся созданием двигателей, которые обеспечат запуск первых в России ракет сверхлегкого класса, сообщает госкорпорация "Ростех". Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.

Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей. Двигатели такого класса создаются в "ОДК-Кузнецов" впервые.

В этом году "ОДК-Кузнецов" уже приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик двигателей. В результате будут созданы четыре опытных образца перспективных двигателей для проведения летных испытаний ракет-носителей сверхлегкого класса.