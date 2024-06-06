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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"ОДК-Кузнецов" займется созданием двигателей для первых отечественных сверхлегких ракет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конструкторы "ОДК-Кузнецов" займутся созданием двигателей, которые обеспечат запуск первых в России ракет сверхлегкого класса, сообщает госкорпорация "Ростех". Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.

Фото: ОДК Кузнецов

Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей. Двигатели такого класса создаются в "ОДК-Кузнецов" впервые.

В этом году "ОДК-Кузнецов" уже приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик двигателей. В результате будут созданы четыре опытных образца перспективных двигателей для проведения летных испытаний ракет-носителей сверхлегкого класса.

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