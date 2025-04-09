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Преступления Происшествия

По факту нападения иностранного подростка на самарчанку возбудили уголовное дело

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по факту нападения иностранного подростка на жительницу областного центра (ст. 213 УК РФ — хулиганство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области. Информация об инциденте была размещена в соцмедиа.

"В Самаре подросток-мигрант напал на женщину и чуть не задушил ее. Мужчинам-соседям удалось задержать его. Со слов жителей, полиция прибыла на место вызова через 1,5 часа. Зато значительно раньше приехала "братская помощь" — видимо у диаспор уже с системой оповещения и с "кадрами" немного лучше. Лишь большое количество собравшихся мужчин не позволило "отбить" земляка", — прокомментировал произошедшее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Также парламентарий опубликовал обращение самарцев, ставших очевидцами происшедшего. С их слов, все произошло в подъезде дома № 57 "б" по Заводскому шоссе. Подросток напал на молодую женщину, спасти ее удалось вовремя подоспевшим соседям, а юноша убежал. Спустя время хулигана вновь заметили возле дома и опознали по камерам на подъезде.

"Полтора часа его держут, а милиции так и нет. Зато пол Юнгородка приезжих уже сбежалось, и говорят "что она обозналась!" Заявление написали. Но кажется что опять все сойдет с рук!.. Оперативно сработали обычные люди и ее муж. Поэтому так быстро его поймали! А полиция наша видимо привыкла выезжать только на трупы!", — негодуют самарцы.

Михаил Матвеев взял ситуацию на депутатский контроль и обещал запросить информацию в МВД о принятом процессуальном решении и задержан ли нападавший или его уже отпустили.

В региональном СУ СК заявили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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