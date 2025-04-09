По факту нападения иностранного подростка на самарчанку возбудили уголовное дело

Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по факту нападения иностранного подростка на жительницу областного центра (ст. 213 УК РФ — хулиганство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области. Информация об инциденте была размещена в соцмедиа.

"В Самаре подросток-мигрант напал на женщину и чуть не задушил ее. Мужчинам-соседям удалось задержать его. Со слов жителей, полиция прибыла на место вызова через 1,5 часа. Зато значительно раньше приехала "братская помощь" — видимо у диаспор уже с системой оповещения и с "кадрами" немного лучше. Лишь большое количество собравшихся мужчин не позволило "отбить" земляка", — прокомментировал произошедшее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Также парламентарий опубликовал обращение самарцев, ставших очевидцами происшедшего. С их слов, все произошло в подъезде дома № 57 "б" по Заводскому шоссе. Подросток напал на молодую женщину, спасти ее удалось вовремя подоспевшим соседям, а юноша убежал. Спустя время хулигана вновь заметили возле дома и опознали по камерам на подъезде.

"Полтора часа его держут, а милиции так и нет. Зато пол Юнгородка приезжих уже сбежалось, и говорят "что она обозналась!" Заявление написали. Но кажется что опять все сойдет с рук!.. Оперативно сработали обычные люди и ее муж. Поэтому так быстро его поймали! А полиция наша видимо привыкла выезжать только на трупы!", — негодуют самарцы.

Михаил Матвеев взял ситуацию на депутатский контроль и обещал запросить информацию в МВД о принятом процессуальном решении и задержан ли нападавший или его уже отпустили.

В региональном СУ СК заявили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего.