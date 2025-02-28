Самарский "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-30" успешно стартовал с Байконура

В пятницу, 28 февраля, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-30", сообщает Роскосмос.

Выведение "Прогресса МС-30" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Стыковка "Прогресса МС-30" к служебному модулю "Звезда" МКС намечается 2 марта в 02:04 мск.

На "Прогрессе МС-30" предстоит привезти на МКС 2 599 кг грузов, в том числе 1179 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Среди грузов — новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.

Также на корабле отправлены укладки для проведения на станции экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор".

На ракету-носитель "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Прогресс МС-30", были нанесены изображения, посвященные 60-летию первого выхода человека в открытый космос, 100-летию космонавта Павла Беляева, 100-летию Международного детского центра "Артек" и старту форумной кампании Росмолодежи.