Самарский "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-30" успешно стартовал с Байконура

В пятницу, 28 февраля, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-30", сообщает Роскосмос.
Выведение "Прогресса МС-30" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Стыковка "Прогресса МС-30" к служебному модулю "Звезда" МКС намечается 2 марта в 02:04 мск.
На "Прогрессе МС-30" предстоит привезти на МКС 2 599 кг грузов, в том числе 1179 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Среди грузов — новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.
Также на корабле отправлены укладки для проведения на станции экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор".
На ракету-носитель "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Прогресс МС-30", были нанесены изображения, посвященные 60-летию первого выхода человека в открытый космос, 100-летию космонавта Павла Беляева, 100-летию Международного детского центра "Артек" и старту форумной кампании Росмолодежи.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?